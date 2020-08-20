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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على النفط الفنزويلى

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:16 ص
النفط
النفط
وكالات
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تدرس إدارة ترامب فرض عقوبات إضافية على فنزويلا بهدف وقف التعاملات التجارية الخاصة بالوقود المتبقية والمسموح مع كاراكاس، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر،التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات خاصة، إن الإجراءات قد تستهدف مقايضات النفط الخام مع شركات في آسيا وأوروبا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وناقش المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة على مدار عدة أشهر، لكنهم أعطوا الأولوية في البداية لاتخاذ إجراءات ضد إيران، التي بدأت في تصدير البنزين إلى فنزويلا التي تعاني من نقص الوقود.

وأضافت المصادر، أن العقوبات لم تُقرر بعد والمحادثات جارية.

وصادرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي محتويات أربع ناقلات إيرانية تحمل أكثر من 1.1 مليون برميل من البنزين إلى فنزويلا، غير القادرة على إنتاج البنزين الخاص بها وغيره من المنتجات المكررة من الخام بسبب الأعطال الميكانيكية واسعة النطاق في المصافي.

ورفض متحدث في وزارة الخزانة التعليق، كما لم يرد ممثلو البيت الأبيض ووزارة الخارجية وكذلك وزارة المالية الفنزويلية ووزارة النفط وشركة بتروليوس دي فنزويلا الحكومية، على طلبات بالتعليق.

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