تعرف على فعاليات اليوم فى أسبوع العلوم العربى

تبث عبر تطبيق زووم٬ في العاشرة من صباح اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "دور مراكز الرصد الزلزالية في خدمة المجتمع" والتي يلقيها الدكتور شريف النشار رئيس الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل، ضمن فعاليات أسبوع العلوم العربي٬ والذي يستمر حتى 23 أغسطس الجاري.تتطرق المحاضرة للحديث عن مراكز الرصد الزلزالي، أهدافها وأهميتها من حيث تقييم أخطار الزلازل التي من الممكن أن تحدث داخل حدود الدولة تقييمًا دقيقًا من خلال تحديد أماكن الخطر الزلزالي وخصائص ومصنفات كل منها وتحديد قوة أعلى زلزال يمكن حدوثه فى كل منطقة خطر والزمن اللازم لتكرار حدوثه.وتعتبر هذه المعلومات اللبنة الأساسية للمهندسين والانشائيين والمخططين لتحديد تأثير هذه الأخطار الزلزالية على المنشآت والمشاريع بأنواعها ومن ثم وضع السبل والوسائل اللازمة لتخفيف أخطارها من خلال وضع دليل بناء وبرامج عمرانية وتخطيطية وتثقيفية تأخذ بعين الاعتبار هذه الأخطار بشكل دقيق.يليها في الحادية عشرة والنصف٬ محاضرة بعنوان "المياه.. مسألة بقاء وركيزة للسلام" وتلقيها الباحثة نتاشا كارمي٬ أخصائية المياه الرئيسية، بمركز جنيف المائي بجامعة جنيف.تدور المحاضرة حول الدور المتزايد للمياه كمحركٍ للسلام، وعناصر خطاب السلام المائي على الصعيد العالمي وصلته بالعالم العربي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الهام لتمكين المرأة في اتخاذ قرارات دبلوماسية المياه.