أستاذة علوم سياسية تكشف سبب ارتفاع الأصوات الباطلة فى انتخابات الشيوخ

قالت الدكتورة نهى أبوبكر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ كانت جيدة، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت نسبة الـ14 %.وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عزوف المواطنين عن المشاركة في انتخابات الشيوخ يرجع للاستقرار السياسي الذي تشهده مصر في الفترة الحالية وهو ما يؤدي للتكاسل عن المشاركة.وأضافت أن، نسبة الأصوات الباطلة جاءت بسبب عدم سهولة الورقة الانتخابية وأعداد الناخبين بها، وعدم قدرة المواطنين على اختيار مرشحيهم بمجلس الشيوخ، إضافة إلى عدم وجود مؤتمرات انتخابية للمرشحين وعدم معرفة الناخبين بهم.وأوضحت أن، الانتخابات المقبلة يجب أن تكون الورقة الانتخابية بمجلس الشيوخ أكثر سهولة وسلاسة ويسر، حتى يتسنى للمواطنين اختيار مرشحيهم بشكل أسهل.ولفتت إلى أن، هذه النسبة في ظل الظروف التي تمت فيها الانتخابات وعدم وجود دعاية كافية للمرشحين يعتبر نجاح في حد ذاته.