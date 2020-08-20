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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جردها من ملابسها».. مقتل زوجة على يد زوجها بالدقهلية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:07 ص
جثة
جثة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شهدت منطقة ميت رومى التابعة لمدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، واقعة غريبة من نوعها لقيام زوج بقتل زوجته، بعد أن خلع ملابسها وترك جثمانها فى التكييف لمدة 3 أيام، وسافر خارج مصر، إلا أن رائحة الجثمان دفعت جيران الزوجة للإبلاغ دون علمهم بالواقعة.

كان اللواء رأفت الفقى، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من منطقة الغفاير يفيد بوجود رائحة كريهة فى إحدى الشقق السكنية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثمان لفتاة تدعى "سارة" متزوجة ولديها طفلين، وبالتحقيق فى الواقعة تبين أن زوج المجنى عليها سافر خارج مصر منذ 3 أيام، حيث أكد الجيران أن المكيف يعمل منذ 3 أيام وأن الزوج أعطى أطفاله لشقيقة زوجته قبل سفره، وسافر خارج مصر بمفرده، ولم ير أحد الزوجة بعدها.

واتهمت أسرة الفتاة الزوج بقتل زوجته، وذلك بسبب خلافات بينهما فى الأيام الأخيرة كان من بينها عدم موافقتها على بيع البيت الذى يسكن بداخله، وأكدت أسرة المجنى عليها فى التحقيقات أن الزوج هو من قام بالواقعة وقام بفتح المكيف على الجثمان لحين السفر خارج مصر.

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