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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«علم الدين» يرد على «أكاذيب الجزيرة» بشأن مساجد المحمودية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:32 ص
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن ما نشرته قناة "الجزيرة" عن إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار، محاولة فاشلة لإفساد فرحة المصريين الذين سيستفيدون من محور المحمودية.

وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجزيرة تلعب على وتر المشاعر الدينية، وتدعي أن هناك مذبحة للمساجد تتم من أجل إنشاء الطرق.

وأردف: "الجزيرة تجاهلت أنه مع إنشاء محور المحمودية تم إنشاء 14 مسجدًا بطول المحور، مزودًا بقاعات مناسبات، وجارٍ التحضير للافتتاحات".

وتابع: "خبر الجزيرة خبر زائف، وأحذر المجتمع المصري من هذه الأكاذيب، فالجزيرة لا تتحدث عن أي جوانب إيجابية في مصر، كل ما يحمل إيجابيات للشعب المصري، تحذف منه الإيجابيات، تحذف حقائق كاملة، وتأخذ بعض الحقائق الموجودة تعيد تدويرها لتحويلها إلى سلبيات".

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