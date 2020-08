جينيفر أنيستون تكشف أسرار عن كواليس عملها بمسلسل «The Morning Show»

كشفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون أن دورها في المسلسل الدرامي الجديد "The Morning Show" كان بمثابة حلم فالشخصية التي جسدتها كانت مزيج من السهل الممتنع.وقالت النجمة البالغة من العمر 51 عامًا، في تصريحاتها، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز": "هناك مشاهد في العمل لا يمكن لي ان أنظر إليها فعليًا من دماغ ممثل يراقبها ويعترف بها، كان علي أن أنظر إليها خارج اطار دراسة الشخصية واعيشها بالفعل".وأكدت "جنيفر" في تصريحاتها عن أسرار وكواليس عملها بمسلسل "The Morning Show" أن العمل كان يحتوي على العديد من المشاهد الدرامية التي كانت تخاف منها لأنها تتطلب مزيج نفسي يختلط بين الثبات والبكاء والضحك الهستيري في نفس المشهد وفي آن واحد.يذكر أن مسلسل "The Morning Show" تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، حيث تلعب جينفر أنيستون دور أليكس، التي يطرد شريكها ميتش كيسلر والذي يقوم بدوره ستيف كارل، وتحارب جينفر منافستها الجديدة في البرنامج وهي الموهبة الصاعدة برادلي جاكسون وتقوم بدورها ريس ويذرسون.