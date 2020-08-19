محافظ مطروح: بدء تنفيذ شبكات الصرف من منطقة الكيلو 2

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، البدء الفعلي في تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمنطقة الكيلو 2 ابتداءً من منطقة موقف أتوبيس غرب الدلتا وحتى منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه، وذلك للتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.وأوضح المهندس أحمد نصر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أن محافظ مطروح وجه أثناء جولاته الميدانية، استجابة لطلبات المواطنين بالمنطقة، بإدخال المنطقة ضمن المرحلة الجاري تنفيذها، وعلى الفور قام الجهاز التنفيذي بأخذ الموافقة المطلوبة والبدء في تنفيذ شبكات الصرف بالمنطقة وحتى منطقة الكيلو 4.