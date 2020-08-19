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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: بدء تنفيذ شبكات الصرف من منطقة الكيلو 2

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:41 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، البدء الفعلي في تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمنطقة الكيلو 2 ابتداءً من منطقة موقف أتوبيس غرب الدلتا وحتى منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه، وذلك للتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المهندس أحمد نصر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أن محافظ مطروح وجه أثناء جولاته الميدانية، استجابة لطلبات المواطنين بالمنطقة، بإدخال المنطقة ضمن المرحلة الجاري تنفيذها، وعلى الفور قام الجهاز التنفيذي بأخذ الموافقة المطلوبة والبدء في تنفيذ شبكات الصرف بالمنطقة وحتى منطقة الكيلو 4.

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