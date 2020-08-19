الإحصاء: 23.1% زيادة في الودائع بالعملة المحلية خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالى الودائع بالعملة المحلية لـ 3.7 تريليون جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 3.067 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 23.1% خلال عام.وأضاف، أن إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية سجلت تراجعًا خلال شهر أبريل الماضى إلى حدود 741.4 مليار جنيه مقابل 864.3 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 14.2% خلال عام.كما أظهر التقرير، ارتفاع التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لـ 1.6 تريليون جنيه خلال أبريل 2020 مقابل 1.2 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، منها 1.2 تريليون جنيه تسهيلات غير حكومية، و658.3 مليار جنيه قطاع خاص، و423 مليار جنيه للقطاع العائلي.