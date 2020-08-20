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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يصدر حركة محليات بأشمون

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:29 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
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أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية حركة محليات لرؤساء الوحدات المحلية بمركز أشمون، وذلك بعد الإطلاع على قانون المحليات وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

شمل القرار 1125 لسنة 2020 بتكليف رانيا محمد درويش، رئيسًا للوحدة المحلية لسبك الأحد، رمضان محمدي مصطفى رئيسًا للوحدة المحلية بسنتريس، طارق سعد محمود رئيسًا للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، موسى محمود موسى رئيس الوحدة المحلية بشنشور.

كما شملت الحركة ناصر محمود عبد العزيز رئيسًا للوحدة المحلية بشطانوف، مجدي تحسين عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية بقورص، فريد عبد الحميد هيكل رئيس الوحدة المحلية بالبرانية، منى محمد صقر رئيس الوحدة المحلية بدروة، وليد عبد المنعم الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس، محمد حسين وهدان رئيس الوحدة المحلية بطليا، سعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية بسمادون.

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