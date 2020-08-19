«كابينت كورونا» يبحث فرض الإغلاق الشامل خلال الأعياد اليهودية

يعقد "كابينت كورونا" وهو المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدى الاحتلال الإسرائيلي، غدا الخميس، اجتماعا، لمناقشة فرض قيود جديدة والإغلاق التام بالمستوطنات خلال فترة الأعياد اليهودية.وتبدأ الأعياد اليهودية في 18 سبتمبر المقبل، بـ"رأس السنة العبرية"، وتنتهي بـ"عيد العرش" في 9 أكتوبر المقبل، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 97783 حالة، والوفيات إلى 781 حالة.ويحاول الاحتلال الإسرائيلي مكافحة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون، إن الاقتصاد الإسرائيلي سينكمش بنسبة 4.5% خلال العام الجاري، حال التمكن من وقف تفشي فيروس كورونا وعدم فرض إجراءات إغلاق شامل جديدة.