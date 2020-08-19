رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«كابينت كورونا» يبحث فرض الإغلاق الشامل خلال الأعياد اليهودية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:06 م
الأعياد اليهودية
الأعياد اليهودية
سارة الشلقاني
طباعة
يعقد "كابينت كورونا" وهو المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدى الاحتلال الإسرائيلي، غدا الخميس، اجتماعا، لمناقشة فرض قيود جديدة والإغلاق التام بالمستوطنات خلال فترة الأعياد اليهودية.

وتبدأ الأعياد اليهودية في 18 سبتمبر المقبل، بـ"رأس السنة العبرية"، وتنتهي بـ"عيد العرش" في 9 أكتوبر المقبل، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 97783 حالة، والوفيات إلى 781 حالة.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي مكافحة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون، إن الاقتصاد الإسرائيلي سينكمش بنسبة 4.5% خلال العام الجاري، حال التمكن من وقف تفشي فيروس كورونا وعدم فرض إجراءات إغلاق شامل جديدة.

موضوعات متعلقة

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

«التموين» تكشف عقوبة عدم الالتزام بالوزن الجديد للخبز

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

الجيش الليبي يكشف سبب زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر لطرابلس

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

«الضرورة تقدر بقدرها».. حيثيات حكم مجلس الدولة بتأجيل عموميتي اتحاد الكتاب

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية

صالون تغريد فياض يناقش أدب الطفل ودوره في بناء الإنسان

«الثقافي الإفريقي» بأسوان يستقبل زائريه الأسبوع المقبل