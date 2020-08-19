«بوينج» تحصل على أول عقد منذ عام لشراء «737 ماكس»

كسرت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج دائرة جفاف طلبيات شراء الطراز الموقوف تشغيله بوينج 737 ماكس، حيث حصلت على أول عقد منذ أكثر من عام لشراء طائرتين من هذا الطراز.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة إنتر أير ثاني أكبر شركة طيران عارض في بولندا طلبت شراء طائرتين من طراز بوينج 737 ماكس مع حقها في إضافة طائرتين أخريين من طراز بوينج 8-737، وهي الصفقة التي سترفع عدد طائرات طراز ماكس في أسطول الشركة البولندية إلى 10 طائرات، بحسب بيان شركة بوينج الأمريكية اليوم الأربعاء.وتمتلك شركة الطيران العارض البولندية، التي بدأت نشاطها بطائرة واحدة طراز بوينج 737 منذ عشر سنوات، الآن، 24 طائرة من طائرات بوينج ذات الممر الواحد ومنها طائرات ماكس.وتعتبر الطلبية الأخيرة فوزا نادرا لشركة بوينج التي تعاني من انهيار الطلب على طائراتها بشكل عام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران في العالم، وانهيار الطلب على طائرات طراز بوينج 737 ماكس منذ قرار سلطات السلامة الجوية والطيران في العالم وقف تشغيل هذا الطراز في مارس 2019 بعد وقوع حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في أندونيسيا وإثيوبيا خلال خمسة أشهر، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.بحسب بيان بوينج، فإن شركة إنتر أير توصلت إلى تسوية مع الشركة الأمريكية بشأن "الآثار التجارية" التي تعرضت لها الشركة البولندية نتيجة وقف تشغيل طائرات ماكس.يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.