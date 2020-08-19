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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خبير سياسى: «الشيوخ» سيلعب دورًا مهمًا فى صناعة القوانين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:06 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد فرحات، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مجلس الشيوخ سيلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا في سياق العملية والمنظومة الخاصة بصناعة التشريع والسياسات العامة في مصر.

أضاف فرحات، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن انتخابات الشيوخ نموذج سياسي يتم تدشينه فى مصر، يعكس مستوى متقدما من الوعي لدى الشارع المصري.

وأوضح أن مجلس الشيوخ مطالب باستحقاقات معينة، خاصة أنه جهة للمشورة ويساعد في عملية التشريع، لذا يضم أساتذة متخصصين وسيخفّف العبء عن عملية التشريع وصناعة القوانين خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر أن معدل المشاركة جيد جدًا أخذًا في الاعتبار كل العوامل المحيطة بإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أثرت على عملية المشاركة في انتخابات الشيوخ الماضية، بجانب تزامن الانتخابات مع نتيجة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة كانت الأعلى في معدلات المشاركة، بجانب مطروح، فيما تراوحت نسب مشاركة القليوبيّة وبني سويف والفيوم ما بين 10 لـ11%، وكانت المنوفية والدقهلية الأقل مشاركة.

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