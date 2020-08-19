البحرين تلغى الحجر المنزلى للقادمين من الخارج

أعلنت البحرين اليوم الأربعاء، أنها ستلغي الحجر المنزلي لكل القادمين لأراضيها، لكنها ستواصل إجراء فحص (بي.سي.آر) لرصد فيروس كورونا المستجد، وفقا لحساب التليفزيون الرسمي على تويتر.وسجلت البحرين نحو 3482 حالة إصابة بكورونا و178 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.