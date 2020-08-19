فصل محمود موسى من عضوية حزب الغد

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، اليوم الأربعاء، قرارا رقم 66 لسنة 2020، بفصل العضو محمود عبدالمنعم موسى، من عضوية حزب الغد، وجميع تشكيلاته.كانت لجنة التحقيق القانونية العليا، انتهت عصر اليوم، من أعمالها المشكلة من القيادات القانونية بحزب الغد، بسبب ما نسب إلى العضو من مخالفات جسيمة وتجاوزات مسيئة وتصرفات غير مسئولة في حق السيد رئيس الحزب والحزب وقياداته وأعضائه، مع احتفاظ الحزب بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية.