رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئاسة اللبنانية: عون لم يطالب بتشكيل «حكومة أقطاب»

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:48 م
ميشال عون
ميشال عون
أ ش أ
طباعة
أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن رئيس البلاد ميشال عون، لم يطالب خلال لقائه الذي عُقد ظهر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتشكيل "حكومة أقطاب".

وذكرت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها الليلة – أن ما ذكرته إحدى القنوات المحلية في نشرتها الإخبارية مساء اليوم، من أن عون طالب بتشكيل حكومة أقطاب بهدف عدم استبعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عنها، هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.

وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن اللقاء بين عون وبري لم يتطرق إلى هذه المسألة مطلقا، مؤكدة أن التشاور سوف يستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من الحكومة القائمة التي قدمت استقالتها وتقوم حاليا بتصريف الأعمال.

ويُقصد بحكومة الأقطاب في لبنان الحكومات التي تضم زعماء وقادة القوى السياسية المؤثرة والفاعلة في البلاد، وضم هذا النوع من الحكومات – تاريخيا - عددا محدودا من الشخصيات (حكومة مصغرة) وتولى كل منها أكثر من وزارة داخل الحكومة، وله سوابق عدة أشهرها حكومة رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي عام 1958 إبان عهد الرئيس اللبناني الراحل فؤاد شهاب.

موضوعات متعلقة

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

بايرن ميونخ يضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي الأبطال بثلاثية في ليون

«أمينة».. ضحية التشويه والتعذيب وخدمة البيوت بالجيزة

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

الجيش الليبي يكشف سبب زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر لطرابلس

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

«الضرورة تقدر بقدرها».. حيثيات حكم مجلس الدولة بتأجيل عموميتي اتحاد الكتاب

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية

صالون تغريد فياض يناقش أدب الطفل ودوره في بناء الإنسان

«الثقافي الإفريقي» بأسوان يستقبل زائريه الأسبوع المقبل