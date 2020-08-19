البترول: إنتاج مصر من الغاز يتجاوز 7 مليارات قدم مكعب يوميا

كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن تفاصيل تشغيل ميناء الحمراء البترولي في العلمين الجديدة.وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «الميناء ساهم في زيادة الشحن إلى مليون برميل من البترول الخام يوميا، بتكلفة تقدر بـ100 مليون دولار»، مشيرا إلى أن ميناء الحمراء سيكون مركزا استراتيجيا لتصدير المنتجات البترولية.وأردف: «جار أيضا إنشاء مستودعين بالميناء لزيادة السعات التخزينية بتكلفة 60 مليون دولار»، مشيرا إلى أن الميناء مجهز بكافة وسائل التأمين اللازمة.ولفت إلى أن هناك 12 اتفاقية بترولية للبحث والاستكشاف والتنقيب بالصحراء الغربية والبحرين الأحمر والمتوسط، وحصلت على موافقات من البرلمان ورئيس الجمهورية، ويتبقى التوقيع عليها من وزير البترول، قريبا مع شركات عالمية من بينها 8 مع الشركة القابضة للغازات، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات البحث والاستكشاف لهذه الاتفاقيات يتخطى مليار دولار، فضلا عن منح توقيع بقيمة 19 مليون دولار.وأوضح أن إنتاج مصر من الغاز يصل إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميا، و650 ألف برميل يوميا من الزيت الخام.