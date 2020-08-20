النجم الكندى رايان رينولدز يحتفل ببيع علامته التجارية

احتفل النجم الكندي رايان رينولدز ببيع علامته التجارية مقابل 610 ملايين دولار، من خلال كتابة رسالة بريد إلكتروني مرحة خارج المكتب «اذهبوا لأنفسكم».وحسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل»، في تقرير لها اليوم الأربعاء، قدم رايان اعتذارًا للعديد من الأشخاص، في مقدمتهم زوجته وعدد كبير من أصدقائه المقربين منهم جورج كلوني ودواين جونسون «ذا روك» و«بيتي وايت» لاتخاذه خطوة جريئة مثل هذه بمفرده بعد أن رجع الي المحامين، وأوضحوا له خطوات تحقيق الربح السريع.وباع النجم البالغ من العمر 43 عامًا علامته التجارية «Aviation Gin» وغيرها من المشروبات الكحولية من Davos Brands LLC إلى Diageo Plc، مقابل 610 ملايين دولار.يشار الي أن «رايان» والمستثمرين في شركة Aviation Gin وشركتها الأم Davos Brand LLC سيحصلون علي 335 مليون دولار فقط من البيع الأولي، ولكن سيتم دفع ما يصل إلى 275 مليون دولار إضافي إذا كانت العلامة التجارية تعمل جيدًا بما يكفي على مدى 10 سنوات.