«الثقافي الإفريقي» بأسوان يستقبل زائريه الأسبوع المقبل

أكدت إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافى الإفريقى بأسوان "متحف النيل سابقًا"، الذي يتبع وزارة الموارد المائية والري، أن المركز يستعد حاليًا لاستقبال زواره من جديد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، عقب الموافقة على إعادة فتح أبوابه أمام الجمهور مرة أخرى، بعد إغلاقه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشارت مدير عام المركز الثقافي الإفريقي بأسوان، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم للمركز، مؤكدة أنه تم تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لمختلف أروقة المركز الثقافي الإفريقي وقاعاته المختلفة والمكاتب الإدارية، استعدادًا لاستئناف استقبال الزائرين وعودة العمل، إضافة إلى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.وقررت وزارة الموارد المائية والري تحويل متحف النيل بمحافظة أسوان إلى مركز ثقافي إفريقي، وتم الانتهاء من بناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز، ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنية، ويتسع إلى 2500 فرد، ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل، الذى تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان.