الهدف الثاني لبايرن ميونخ في شباك ليون

تقدم نادي بايرن ميونخ بهدفين نظيفين على ليون في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات دور نصف النهائي.



جنابري سجل الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 32، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها بيرسيتش من الجهة اليسرى.

ممفيس ديباي كان قريبا من تسجيل الهدف الأول لليون في الدقيقة 3 عندما انفرد تماما بالألماني مانويل نوير لكنه سدد الكرة خارج المرمى بشكل غريب..

توماس مولر أضاع فرصة الهدف الأول لبايرن ميونخ عندنا هيئت له الكرة داخل منطقة الجزاء، وأرسلها صوب شباك ليون في الدقيقة الثامنة. لكن لوبيز حارس ليون أبعدها عن مرماه..