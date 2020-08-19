الحبس والغرامة.. عقوبة المتنمرين بشاب معاق في المطرية

قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تم حبس المتهمين في ترويع الشاب من ذوي الإعاقة بكلب والتنمر عليه في المطرية، مشيرًا إلى أن عقوبتهم لن تقل عن الحبس 9 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.وأضاف "صبري" خلال تقديمه حلقة اليوم ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "ما حدث في قضية هذا الشاب فتح الباب في عرض قانون على مجلس النواب خاص بالتنمر، آملين أن يتم إصدار القانون قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب".واستكمل: "حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا قانون يعاقب على جريمة التنمر التي تفشت بشكل كبير في المجتمع"، لافتا إلى أن الواقعة التي حدثت للشاب المعاق تم التعامل معها وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والمتعلقة بالمادة الخاصة بذوي الإعاقة وترويع الأمين.