السجن 3 سنوات لفتاتين سرقتا موظف جمارك عقب تخديره بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، رئيس المحكمة، بمعاقبة فتاتين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهما بسرقة موظف جمارك عقب تخديره.صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، وإسماعيل عبدالرحيم زيتون، وأمانة سر السيد البتانوني.ترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 1247 لسنة 2020 جنايات العطارين، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من موظف بالجمارك بقيام فتاتين بسرقته داخل محل إقامته بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم قيام كل من المتهمتين "ل.ع.م" 30 سنة، بدون عمل، و"ر.ر.ح" 25 سنة، بدون عمل، بالتعرف على المجني عليه "م.ع.أ" 53 سنة، رئيس مصلحة الجمارك فرع السلوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقام باصطحاب المتهمتين الأولى والثانية إلى سكنه وحال تواجده معه غافلتاه وقدمتا له شراب عصير يحتوي بداخله على مادة "الكلونازيبام" المخدر التي أفقدته وعيه، وعقب إفاقته في اليوم التالي تبين سرقة مبلغ مالي وهاتفي محمول.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما وعرضهما على النيابة التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.