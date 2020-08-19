إصابة 3 في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقنا

أصيب 3 أشخاص بطلق ناري بينهم طفل، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين، اليوم الأربعاء، في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يفيد بإصابة 3 أشخاص بطلق ناري، خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين بدائرة المركز.وقال مصدر بمرفق الإسعاف، إنه ورد بلاغ بوجود 3 مصابين بطلق ناري وهم: ي، ب، ع، 4 أعوام، بطلق ناري بالصدر، وبدوي، ع، ح، 50 عاما، بطلق ناري باليد اليسرى، ونادر، س، ف، 20 عاما، بطلق ناري بالفخذ الأيمن.جرى التنسيق لتحويل الحالات إلى مستشفى قنا الجامعي من مستشفى فاو قبلي بدشنا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.