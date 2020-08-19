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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
دعاء خليفة
دعاء خليفة

الإمارات وإسرائيل والسلام

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:13 م
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قررت دولتى الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إبرام اتفاقا بوساطة ورعاية أمريكية لتطبيع العلاقات الثنائية وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بينهما، وتوصلت كلا البلدين إلى اتفاق على مباشرة العلاقات الكاملة بينهما، وجاء بالاتفاق إيقاف خطة ضم أراض فلسطينية جديدة بضمان ورعاية أمريكية، ووضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية بمجالات مختلفة.

وجاء ذلك الإعلان خلال اتصال هاتفي معلن عنه بين الرئيس الأمريكي ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث تم الإعلان عنه رسميا.

ووصف ترامب على حسابه في تويتر ذلك بأنه اتفاق سلام تاريخي بين دولتى الإمارات وإسرائيل.

وكان رد فعل القيادة الفلسطينية فى بيان عقب اجتماع عاجل للرئيس الفلسطيني عباس برام الله مع القيادات العليا لأطياف الدولة الفلسطينية المحتلة هو الرفض والاستنكار الشديدين للإعلان الصادر الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي بشأن ذلك الاتفاق، واصفا ذلك بأنه نسفا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية.

وأضافوا أنه يشكل كذلك عدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧ م.

واتفق نتنياهو فى وصف إقامة العلاقات مع الإمارات بذات وصف الرئيس الأمريكى ترامب تقريبا باليوم التاريخي، مع أنه صرح أيضا أنه سيستمر في خطة فرض السيادة على أجزاء من أراضي الضفة الغربية.

ومصر ودول الخليج ومنهم دولتى السعودية والإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت وسوف تستمر فى وضع القضية الفلسطينية أولوية قصوى على صعيد الأمن العربي والإقليمى، وبذلوا جهودا تاريخية عسكرية وسياسية ضخمة، ومنها حديثا على صعيد دول الخليج فى ظل الكيان العربى سابقة أن أطلقت جامعة الدول العربية مبادرة السلام العربية في العام ٢٠٠٢ بموجب مقترح قدمته في حينه المملكة العربية السعودية بغرض حل القضية الفلسطينية.

وتنص المبادرة على تطبيع الدول العربية والإسلامية علاقاتها مع إسرائيل بشرط انسحابها من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام ١٩٦٧ وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وشهدت العلاقات بين الإمارات وإسرائيل مستويات من التطور التدريجي من خلال العديد من الفعاليات والمحطات خلال السنوات الماضية، وفي نوفمبر ٢٠١٥ أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح ممثلية دبلوماسية إسرائيلية لدى وكالة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة "إيرينا"، التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها.

وخلال يوليو ٢٠١٩ قام يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلى السابق بزيارة أبوظبي، وشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة.

وبهذا الإعلان والاتفاق يؤرخ التاريخ فى ١٣ أغسطس من عام ٢٠٢٠ ان دولة الإمارات ثالث دولة عربية تقيم رسميا علاقات مع إسرائيل بعد مصر التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل في ١٩٧٩ فى ظل حكم الزعيم الراحل ثاقب الرؤية محمد أنور السادات، والمملكة الأردنية الهاشمية التي وقعت معاهدة عام ١٩٩٤ م.

والاتفاق قوبل بردود فعل إيجابية عربيا وفقا للغالبية العظمى وأيضا دوليا مثل أمريكا وبريطانيا والنمسا وغيرهم، وأيضا على مستوى الدول والمنظمات ومنهم منظمة الأمم المتحدة على لسان أمينها العام.

ومحليا أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتفاق وهنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بخطوة السلام البارزة، ولا شك أن السياسة الخارجية المصرية تشهد حاليا أداء عميق الأثر بالكفاءة والفاعلية المشهود لها دوليا سواء كل المستويات المؤسسية من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة وغيرهم.

وعلى صعيد الإدانة للاتفاق تصدرت دولة إيران ذلك صراحة واعتبرته مجرد حماقة استراتيجية، وتميل دولة تركيا للغموض كالعادة أو الإشارة الضمنية للإدانة حيث أعلنت أن "جهود الإمارات للقضاء على خطة السلام مقلقة للغاية"، ويلاحظ عدم ذكر دولة إسرائيل صراحة بالبيان التركى.

ولا شك أن هذا الاتفاق يشكل أهمية نحو إيجاد سبل جديدة لتطوير عملية السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط ودوائر الأمن القومى المرتبطة بالإقليم، ويمثل رؤية استراتيجية إماراتية تتسم بالواقعية واستشراف للمستقبل، وقد يفتح المجال لمزيد من علاقات رسمية أخرى لإسرائيل مع دول عربية، كما أنه يعد اتفاقا بناءً بشكل استباقى لتضمينه شرطا خاص بتجميد ضم أراضى فلسطينية.

حفظ الله مصر والأمة العربية بخير

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