«رئيس الوزراء جاب جون».. كواليس جولة مدبولي في العلمين الجديدة

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، كواليس جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن رئيس الوزراء ركب الدراجة لمسافة كيلومتر ونصف، ثم افتتح 5 ملاعب في مدينة العلمين الجديدة، وأطلق إشارة البدء لبطولة الجمهورية للشركات.وأردف: "الوزراء قسموا نفسهم ولعبوا مباراة كرة قدم ورئيس الوزراء جاب جون"، مشيرا إلى أن من بين الوزراء الذين شاركوه الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والطيار محمد منار وزير الطيران، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.