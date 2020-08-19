شردى عن ترويع شاب من ذوى القدرات الخاصة: «المتهمين لازم يتربوا»

علّق الإعلامي محمد مصطفى شردي على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص يروعون شابا من ذوي القدرات الخاصة من خلال تسليط كلب لعضه في مناطق متفرقة من جسمه، قائلا:" العيال دي لازم تتربي".وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن ما حدث لهذا الشاب المعاق ما هو إلا جريمة كبيرة في حق الإنسانية.وتابع: "تم حبس العيال دي والعيال دي لازم تتربى وبقوّة".