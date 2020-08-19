السودان يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع السعودية

أشاد عمر قمر الدين، وزير الخارجية السوداني المكلف، بالعلاقات الثنائية مع السعودية، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها.وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قمر الدين استقبل سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، واستعرض اللقاء سير العلاقات النائية ومجالات التعاون بين البلدين.كما ناقش الجانبان الترتيبات الجارية للمصادقة على ميثاق الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.