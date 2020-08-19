«الرقابة الإدارية» تحتفل بالعام الهجري الجديد وتكرم جابر طايع
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:31 م
أميرة العنانيطباعة
ألقى الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، كلمة خلال ندوة دينية بعنوان "الهجرة النبوية.. دروس وعبر"، نظمتها هيئة الرقابة الإدارية، وأعقبها تحدث الشيخ يسرى شفيق، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبى عن كيفية الإعداد والتخطيط للهجرة النبوية.
>وكرم الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عددا من القيادات الحضور من ضمنهم الشيخ جابر طايع، والشيخ يسري عزام وعدد من قيادات الرقابة الإدارية.
>وكرم الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عددا من القيادات الحضور من ضمنهم الشيخ جابر طايع، والشيخ يسري عزام وعدد من قيادات الرقابة الإدارية.