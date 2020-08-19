«الرقابة الإدارية» تحتفل بالعام الهجري الجديد وتكرم جابر طايع

ألقى الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، كلمة خلال ندوة دينية بعنوان "الهجرة النبوية.. دروس وعبر"‏، نظمتها هيئة الرقابة الإدارية، وأعقبها تحدث الشيخ يسرى شفيق، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبى عن كيفية الإعداد والتخطيط للهجرة النبوية.>وكرم الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عددا من القيادات الحضور من ضمنهم الشيخ جابر طايع، والشيخ يسري عزام وعدد من قيادات الرقابة الإدارية.