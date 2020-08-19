برلماني لوزير التموين: ما مصير الدقيق المتوفر من خفض وزن الرغيف؟

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يجب أن يحضر أمام البرلمان، ويوضح مصير حصة الدقيق المقدمة للمخابز.وأضاف الجوهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قرار الوزير بخفض وزن الرغيف غير واضح، ولا يوضح أين ستذهب كمية الدقيق المتوفرة.ولفت إلى أن مجلس النواب وافق على ميزانية ذكر فيها كمية محددة من أطنان الدقيق، مردفا: "وفرت 20 جراما في كل رغيف، الدقيق هيروح فين؟ الميزانية التي استغرقنا 3 شهور لفحصه ورد فيها 9.5 مليون طن دقيق للمخابز، عندما تخفض وزن الرغيف أين سيذهب الباقي؟ هذه منظومة غير مفهومة".