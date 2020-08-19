رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلماني لوزير التموين: ما مصير الدقيق المتوفر من خفض وزن الرغيف؟

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:10 م
رغيف الخبز
رغيف الخبز
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يجب أن يحضر أمام البرلمان، ويوضح مصير حصة الدقيق المقدمة للمخابز.

وأضاف الجوهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قرار الوزير بخفض وزن الرغيف غير واضح، ولا يوضح أين ستذهب كمية الدقيق المتوفرة.

ولفت إلى أن مجلس النواب وافق على ميزانية ذكر فيها كمية محددة من أطنان الدقيق، مردفا: "وفرت 20 جراما في كل رغيف، الدقيق هيروح فين؟ الميزانية التي استغرقنا 3 شهور لفحصه ورد فيها 9.5 مليون طن دقيق للمخابز، عندما تخفض وزن الرغيف أين سيذهب الباقي؟ هذه منظومة غير مفهومة".

موضوعات متعلقة

«الاشتباك بالليزر».. ما هو «المايلز» الذى استخدمته القوات المسلحة فى «إصرار– 9»؟

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

برلماني لوزير التموين: ما مصير الدقيق المتوفر من خفض وزن الرغيف؟

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

طموم: أزمة كورونا جعلتنا نبحث سؤال المستقبل في الموسيقى

خالد عكاشة: مجلة «تقديرات مصرية» يحررها شباب جاد

فريق مجلة «تقديرات مصرية»: تهتم بالشأن الداخلي

«هيئة الكتاب»: مكتبة الأسرة ستعود لمكانتها.. و٢٠ إصدارًا جديدًا