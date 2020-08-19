السجن من سنة إلى 10 لـ42 متهمًا بمنع دفن «طبيبة الدقهلية»

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، حكمها فى القضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ والمتهم فيها 42 شخصا من أهالي قرية البهو وشبرا البهو التابعتين لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بتهمة التجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتراوحت الأحكام ما بين سنة وثلاث سنوات و10 سنوات.وتضمن الحكم حبس كل من: "إبراهيم محمد فتحي محمد، 41 سنة، عامل بمسجد ووالده محمد فتحي محمد حسن، 64 سنة، خفير نظامي، لمدة 3 سنوات.كما قضت المحكمة بالحبس عام لكل من: محمد عبدالمنعم السيد على، 35 سنة، مبيض محارة، وأحمد شحاتة إبراهيم المغربي، 25 سنة، فلاح، ومصطفى أحمد الوكيل، 32 سنة، فلاح، وإبراهيم السيد صلاح،31 سنة، مبيض محارة، وإبراهيم شعبان فهيم جاد الحق، 32 سنة، عامل، وصابر محمد إبراهيم شحاتة، 85 سنة، موجه بالأزهر، محمد الرفاعي مجاهد المتولي، 58 سنة، عامل زراعي، وعبده بلال عبدالسميع، 19 سنة، عامل، محمد سعد صالح مجاهد، 32 سنة، عامل بشركة أمن، أشرف عبدالمنعم السيد، 30 سنة عامل، ومحمد المغربي إبراهيم المغربي، 42 سنة، عامل، ومحمد عبدالهادي السيد، 30 سنة، مبيض محارة، وباسم محمد محمد إسماعيل، 25 سنة، لحام كهرباء، ناجي رمضان السيع عبدالعزيز، 18 سنة، بائع فاكهة، وأحمد صلاح الدسوقي، 29 سنة، عامل عادي، ومحمد جمعة السيد على، 19 سنة، فلاح، ومجاهد إبراهيم مجاهد، 68 سنة، بالمعاش، والسيد الغريب محمد، 21 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، جنات شحاتة إبراهيم المغربي، 35 سنة، ربة منزل، وسمر شحاتة إبراهيم المغربي، 28 سنة، ربة منزل، عبير نبيل إبراهيم بدوي، 40 سنة، ربة منزل، سعدية شحاتة على شحاتة، 49 سنة، ربة منزل.كما قضت المحكمة أيضا بحبس 17 متهما هاربا غيابيا لمدة 10 سنوات وهم: حامد حامد مرجان سيد أحمد، 45 سنة، سائق، ورئيسة محمد عبدالرحيم، 60 سنة، بائعة خضروات، عوض معوض حامد مرجان، 38 سنة، سائق، وإسلام حسني السيد متولي، 21 سنة، فني تركيب كاميرات، وعبدالمحسن عمر عبدالمحسن، 19 سنة، دبلوم صنايع، ومدحت أحمد نجاح السيد، 20 سنة، دبلوم صنايع، وأحمد نجاح سيد أحمد، 48 سنة، بائع فاكهة، وإبراهيم السيد عبدالرحيم رمضان، 40 سنة، فلاح، وحكمت منصور السواح، 45 سنة، ربة منزل، والسيد السيد عبدالرحيم، 38 سنة، فلاح، وفتحية عبدالرحمن مصطفى شلبي، 42 سنة، ربة منزل، عبده السعيد محمد أبوالحسين، 35 سنة، سائق، ومحمد المتولي محمد أبوالحسين، 40 سنة، نجار مسلح، رامي مختار محمد الغريب، 32 سنة، قهوجي، ومحمد فاضل حمدان، 33 سنة، مبيض محارة، وإبراهيم الدسوقي إبراهيم، 25 سنة، مبيض محارة، والسيد حسني متولي الجلب، 45 سنة، سائق.وكانت النيابة وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأمرهم رجال السلطة بالتفرق، فرفضوا الانصياع فضلا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية بقيد الأوراق برقم جناية أمن دولة طوارئ وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 والمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.وكانت تحقيقات النيابة العامة التى أجراها المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية لجنوب المنصورة، أثبتت أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم أحمد محمد مصطفى السعيد الهنداوي، ومحمد مصطفى السعيد الهنداوي، وعمر صابر موسى زاهر، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمهروا في مسيرات لقطع الطريق المؤدي إلى المقابر، وأضرموا النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام حاملين أدوات معدة للاعتداء "حجارة"، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وجعل السلم العام في خطر.وتوصلت تحقيقات النيابة الكلية إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم الضابط نصرالدين عطية عبدالقادر نجم، أحمد إبراهيم الزميتي، والقوة المرافقة لهما وكذلك أسامة ثروت الدسوقي، أخصائي الطب الوقائي، وايهاب أبوشبانة أحمد محمد، مسعف، بغرض منعهم من تأدية أعمال وظيفتهم وهو تأمين ودفن جثمان المتوفاة واعتراض طريقهم بإضرام النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام ورشقهم بالحجارة لمنعهم من أداء عملهم، وكذلك جهروا بالصياح بقصد إثارة الفتن بأن صاحوا بالعبارات والهتافات وعطلوا الشعائر الدينية وهي دفن جثمان المتوفاة بالقوة والتهديد وحازوا "حجارة" في الاعتداء على الأشخاص.