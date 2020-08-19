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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تضاعف رقعة حرائق غابات شمال كاليفورنيا وإجلاء سكان عدة بلدات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:18 م
حرائق الغابات
حرائق الغابات
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انتشرت موجة حرائق غابات واسعة في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأربعاء، ما دفع السلطات إلى إخلاء عدة بلدات في المنطقة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني عن السلطات الأمريكية أن مجموعة من حرائق الغابات الشرسة تغطي حاليا بقعة مساحتها أكثر من 85 ألف فدان، ودمّرت 50 منشأة على الأقل، وتهدد بتدمير 2000 منشأة أخرى، كما تسببت في إصابة 4 أشخاص حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرائق التي يُرجح اشتعالها بسبب ضربات البرق خلال الأيام الأخيرة انتشرت سريعا في شمال كاليفورنيا، والتهمت المنازل بينما يحاول رجال الإطفاء السيطرة عليها.

أضافت أن سكان أحياء مدينة فاكافيلي، التي يقطن بها نحو 100 ألف شخص وقريبة من مدينة ساكرمينتو، تلقوا أوامر بإخلاء منازلهم بعد رصد سرعة انتشار الحرائق واقترابها منهم.

وذكرت الصحيفة أن الحرائق تضاعفت سرعتها والرقعة التي تغطيها خلال الليل، وتشتعل حاليا في 5 مقاطعات مختلفة بكاليفورنيا، لافتة إلى أن الحرائق تم احتواء 5% منها فقط.

ونوهت بأن السلطات أمرت بإجلاء سكان عدة مناطق أخرى تنتشر فيها مجموعات حرائق غابات أخرى، لافتة إلى أن أغلب المناطق التي تشتعل فيها الحرائق غير مأهولة بالسكان.

وقالت لينيت راوند المتحدثة باسم هيئة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا: "إن رجال الإطفاء كانوا يأملون في ليلة ذات طقس هادئ يساعدهم على احتواء الحرائق، لكن جاءت رياح عاتية دفعت الحرائق في اتجاه المحاصيل والبلدات التي تعتبر وقودا لها".

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