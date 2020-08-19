نصائح أثناء التقديم في تنسيق القبول بالجامعات (إنفوجراف)



- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي.



- تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم.



- لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات.



- الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات.



- يسمح للطالب بتعديل رغباته خلال فترة المرحلة التي ينتمي لها.



- مكتب التنسيق يعتمد آخر تعديل أجراه الطالب على رغباته.



- في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال علي رقم 19468.

يفتح مكتب التنسيق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى أمام طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات اعتبارًا من السبت المقبل وحتى الأربعاء الموافق 26 من الشهر ذاته.«الدستور» تقدم مجموعة من النصائح أثناء عملية التقدم للتنسيق:- تمرّن على إدخال الرغبات من خلال ترتيب رغباتك بورقة بيضاء قبل كتابتها على موقع التنسيق.