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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعي المصري» يتعزم ضخ 1.1 مليار جنيه لإحياء مشروع البتلو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:20 م
علاء فاروق
علاء فاروق
عبدالناصرمحمد
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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يعتزم ضخ نحو مليار و100 مليون جنيه تمويلات جديدة في المشروع القومى لإحياء البتلو خلال الفترة القادمة بفائدة 5% متناقصة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وموافقة البنك المركزي المصري.

وأكد فاروق، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن التمويلات ستسهم في زيادة حجم المحفظة إلى أكثر من 2 مليار جنيه مقارنة بالرصيد الحالي وهو 970 مليون جنيه بنسبة نمو نحو 114%.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الزراعي المصري يسهم بشكل كبير في المشروع القومى لإحياء البتلو، حيث بلغ حجم الأعمال منذ بدء المشروع القومي للبتلو أكثر من مليار و600 مليون جنيه، وتم سداد قروض وإعادة منحها لدورات متتالية، بينما تبلغ الأرصدة القائمة والمعتمدة حاليا 970 مليون جنيه.

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