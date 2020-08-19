قومى المرأة بالشرقية يوزع 100 كيلو لحوم على المستحقين

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى بالشرقية، إنه تم اليوم توزيع 100 كيلو لحوم، على الأسر الأكثر احتياجا، والسيدات المعيلات، بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة.وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللحوم يتم توزيعها وفقا لقواعد بيانات متكاملة عن الحالات المستحقة، وحالات مستحقة أخرى من المتوافدين على مكتب الشكاوى بفرع المجلس، مؤكدة أن المجلس يعمل على تقديم كافة أشكال المساعدة للسيدات المعيلات والأسر الأكثر احتياجا.وأوضحت الدكتورة عايدة عطية أن فرع المجلس القومى للمرأة لا يدخر جهدا لمعاونة السيدات فى كافة المجالات، حيث يتم العمل على نشر الوعى السياسى والثقافى والمجتمعى، إلى جانب الوقوف إلى جانبهن فى قضايا الأسرة، وتوفير المساعدات التوعوية الطبية، وذلك عن طريق عضوات المجلس بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والرائدات الريفيات.