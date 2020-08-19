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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

قيادي بـ«حماة الوطن» عن توجيهات السيسي للجيش: رسالة ردع

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:23 م
اللواء فتح الله عبد
اللواء فتح الله عبد الحميد
إسلام نصير
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أكد اللواء فتح الله عبدالحميد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، يدل على اهتمام القيادة السياسية بالقوات المسلحة باعتبارها العمود الرئيسي الذي تقوم عليه الدولة وبالأخص الجيش الثاني الميداني، فضلا عن الجهود التي تبذلها الهيئة الهندسية خلال الفترة الماضية في العملية الإنشائية والتعميرية وحركة العمران التي تقوم وتحرص عليها الدولة.

وقال عبدالحميد، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي يهتم ويحرص كل الحرص ويسخر كافة الإمكانيات لتحقيق العنصر الرئيسي للتنمية الشاملة للدولة الحديثة، فضلا عن إدراك الرئيس السيسي المخاطر التي تواجه القوات المسلحة المصرية خاصة من الاتجاهين الغربي والجنوبي.

وعن الزيارة التي قام بها اليوم مدير الاستخبارات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور، لمقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أوضح القيادي بحماة الوطن أنه لا يمكن أن نربط اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع قادة الجيش الثاني بالزيارة، مؤكدا أن التنسيق بين القيادة السياسية المصرية والجانب الليبي مستمر لمواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الجانب الليبي باعتبار العمق الليبي امتدادا للأمن القومي المصري في الجانب الغربي، خاصة في ظل الظروف التي تتعرض لها ليبيا من امتداد وتجاوزات حكومة الوفاق للإرهابيين والمرتزقة السوريين بالأسلحة الحديثة بتمويل قطري- تركي، والتي تمثل تهديدا للجبهة والاتجاه الاستراتيجي الغربي، منوها إلى أن الزيارة غاية في الأهمية للتأكيد للجانب الليبي الشقيق أن مصر تقف معهم ضد الأخطار والتهديدات التي تواجههم من الجانب التركي والقطري.

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي للقيادة العسكرية بالجاهزية والاستعداد القتالي بمثابة رسالة ردع واضحة لكل من يفكر في تهديد الأمن القومي المصري والعربي، فضلا عن أنها رسالة بالتحديات والأوضاع والظروف الملتهبة على حدود مصر من الاتجاه الغربي الليبي، مؤكدا أن القوات المسلحة يجب أن تكون في أهبة الاستعداد لمواجهة أي مخاطر تواجه جمهورية مصر العربية وأمنها القومي.

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