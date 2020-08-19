"مراوغات نتنياهو".. ما العلاقة بين الانتخابات واتفاق السلام مع الإمارات؟

على الرغم من الإنكار المتواصل لبنيامين نتنياهو، إلا أن "شبح الانتخابات" لعب دوراً في الوقيت السحري لاتفاق السلام التاريخي مع الإمارات، حتى لو أنكر نتنياهو أن الانتخابات قريبة فإن هناك مؤشرات تؤكد وجود ثمة علاقة بين الانتخابات المبكرة في نوفمبر المقبل، واتفاق السلام مع الإمارات.في الأسبوع الماضي، قبل نشر الاتفاق مع الإمارات، نُشر استطلاع حول الانتخابات، الذي أشار إلى استمرار الهبوط الحاد في تأييد الليكود، في نفس الوقت تسربت من محيط نتنياهو تقديرات بشأن تفاهمات محتملة في الأزمة مع تحالف أزرق أبيض حول أزمة الميزانية، التي ربما تؤدي مع ذلك إلى تأجيل نيته للذهاب إلى انتخابات في نوفمبر المقبل، وبعد نشر إعلان الاتفاق كما يبدو أن معدلات تأييد الليكود أصبحت في ارتفاع، إلا أن شبح الانتخابات لم ينته رغم تصريحات "نتنياهو".من ناحية الاتفاق والانتخابات، فإن الوضع ليس كاملاً في صالح نتنياهو، فهو قد كسب بضع نقاط في الوسط – اليسار، الذي يحب الاتفاقات مع العرب، ولكنه خسر نقاطاً أكثر في قاعدة المصوتين له في اليمين، والسبب بسيط: الكل يفهم بأن وعد الضم تبدد، فلاتوجد سيادة على الضفة أو غور الأردن، وبذلاً من ذلك حصل اليمين عن وعود اتصالات ستنشأ بعد بضعة أسابيع لـ "خريطة طريق" تؤدي إلى التطبيع، وهو بالنسبة لهم لايغني عن "حلم الضم"، وهو ربما ما دفع نتنياهو لعدة تصريحات بأن الضم لم يُلغى. فقط تم تأجيله.خيبة أمل اليمين الإسرائيلي مفهومة، "نتنياهو" وعد في السابق بالضم، والآن هو يتراجع عنه مثلما حدث مع كثير من وعوده في السابق. أيضا في هذه المرة هو يحاول طمس ذلك بضباب من الوعود الزائفة التي لا ينوي تطبيقها، منتقدو نتنياهو في اليمين لايوجد لديهم سببب لتصديقه، إستنادا إلى تجربتهم الطويلة معه، ورغم ذلك يستمروا في التصويت له المرة تلو المرة بشكل عجز المراقبون عن تفسيره.من ناحية أخرى، نتنياهو الذي لم يتأثر بالتهديد والتحذيرات الأردنية من أن الضم يمكن أن يضر باتفاق السلام معها، قرر تقديم التنازل، بالتحديد إلى دولة اتحاد الإمارات التي لا تشكل تهديداً أمنياً لإسرائيل حتى من دون اتفاق معها، هذا السلوك يمكن تفسيره في إسرائيل بأن "الانتخابات على الأبواب".