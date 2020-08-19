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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مركز ملوي: تشكيل لجنة لفحص شكاوى المواطنين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:12 م
اللواء أحمد السايس
اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي
المنيا ـ على حسين
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شدد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، على الاهتمام بمنظومة النظافة وإزالة كافة الإشغالات بشكل مستمر، وضرورة توعية المواطنين بأهمية التقدم لطلبات التصالح على مخالفات البناء وضرورة المرور الدوري والمفاجئ والمستمر على كافة القطاعات الخدمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة الوحدة.

وكلف رئيس المدينة، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري وأملاك الدولة والإنارة والتجميل، وذلك لفحص شكاوى المواطنين بدائرة الوحدة وإعداد تقرير مفصل للعرض عليه، مع اتخاذ القرارات الفورية لحل الشكاوى ومشاكل المواطنين بإمكانيات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول بموظفي الوحدة المحلية لمجلس قروي دير البرشا التابعة للمركز، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل ومدى الانضباط من قبل الموظفين داخل الوحدة المحلية، والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف والوقوف على مدى الاهتمام بتقديم الخدمة للمواطن والتعامل مع شكاويهم وحسن معاملتهم.

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