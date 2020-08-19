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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«توفير متطلباتها» أبرزها.. «التضامن»: اتخاذ عدة إجراءات تجاه طفلة الغربية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:08 م
نيڤين القباج
نيڤين القباج
ولاء جمال
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تلقت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزي عن التعامل مع حالة الطفلة أمنية، ٩ سنوات، بمحافظة الغربية، والتي تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعي عن اعتداء أحد الأشخاص عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وكسور وحروق في جسدها.

وأكدت الوزيرة، فى بيانها، أن أعضاء فريق التدخل السريع ومأمور الضبط القضائي بالغربية بقسم طوارئ الحروق والتجميل بمستشفى جامعة طنطا، أجروا دراسة حالة للطفلة ولأسرتها وتبين ما يلي:
- الأب يبلغ من العمر ٤٧ عامًا ويعمل فلاحا ومنفصل عن زوجته.
- الأم تبلغ من العمر ٣٠ عامًا ومتزوجة من آخر ولديها طفل.
- الطفلة أمنية تبلغ من العمر تسع سنوات، وهي الابنة الثانية لأبيها ولديها ثلاثة أخوة في مراحل عمرية مختلفة، وتركتها الأم تعمل لدى أسرة بإحدى المنازل بالجيزة بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وأشارت إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء نسقت مع مستشفى طنطا؛ لإجراء فحص طبي شامل للطفلة وبيان ما بها من إصابات، وتبين من خلال الفحص المبدئي أنها تعاني من حروق بالوجه والرقبة والظهر وكدمات بالفخذين واليد اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها، وجارٍ استكمال الفحص، فيما أخطرت إدارة المستشفى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

من جانبها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لاتخاذ الإجراءات التالية:

- تقديم الدعم النفسي للطفلة ومتابعة حالتها النفسية.
- متابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها العلاج.
- توفير جميع متطلبات الطفلة خلال فترة علاجها.
- متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن.

يشار إلى أن فريق التدخل السريع بالوزارة يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن بمواقع التواصل الاجتماعي.
«توفير متطلباتها» أبرزها.. «التضامن»: اتخاذ عدة إجراءات تجاه طفلة الغربية
«توفير متطلباتها» أبرزها.. «التضامن»: اتخاذ عدة إجراءات تجاه طفلة الغربية

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