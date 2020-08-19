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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بعد فوزه بانتخابات الشيوخ.. الجندي: خطة من 6 محاور لخدمة المواطنين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:51 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
إسلام نصير
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أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، وعضو مجلس الشيوخ، شكره وتقديره لجميع المواطنين الذين شاركوا في عملية التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وقال الجندي، في بيان له اليوم: "في بداية رحلتي البرلمانية ممثلا عنكم جميعا، أجد لدي مشاعر كثيرة مختلطة بين الفخر والسعادة والشرف بتمثيلكم وبين القلق الإيجابي والتفكير والطموحات الكبيرة، سعيا وأملا في خدمتكم وخدمة مصرنا الغالية وجميع قرى ومدن محافظة الغربية بكل ما أوتيت من طاقة وجهد ومعي كل فريق العمل".

وشدد الجندي، على أنه سيبذل قصارى جهده في خدمة الوطن والمواطن، متابعا: "نجتهد ونعمل بكل عزم وإصرار على تقديم نموذج وطني مخلص، ولن يكتمل هذا الجهد سوى بمشاركتكم البناءة ومقترحاتكم وآرائكم السديدة ونياتكم المخلصة".

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية "من أجل مصر": "هي بداية جديدة لنا جميعا، لكل من شارك في العملية الانتخابية ووثق بي ومنحني ثقته، وكل من شارك ومن لم يمنحني صوته، وكل من لم يشارك، الأن أنا ملك لكم جميعا نائبا عنكم جميعا دون تمييز، فهي أمانة أحملها عنكم جميعا أن أكون صوتكم جميعا وأعدكم ببذل كل ذرة جهد من أجلكم جميعا ودوركم هو مساعدتي وتوجيهي وتبصيري والصبر على البناء".

وأعلن الجندي ملامح خطة عمله خلال المرحلة المقبلة على النحو التالي:

- تواصل شهري مع كافة أبناء قرى ومدن المحافظة تباعا (وسيتم تحديد الآليات وإعلانها قريبا).
- صالونات فكرية للتشاور والتباحث وتبادل الخبرات الدائم مع كافة أطياف المجتمع.
- تسهيل كافة عمليات التواصل وبآليات حديثة ومتجددة.
- إطلاق موقع إلكتروني متطور وخدمات تفاعلية متطورة، لكي يتمكن الجميع من التواصل بسهولة.
- تكوين فريق بحثي مؤهل والاعتماد على الدراسة والتحليل والتخطيط العلمي للمساهمة في تقديم حلول تنموية علمية حقيقية.
- اختيار عدد من شباب محافظة الغربية من القرى والمدن المختلفة للانضمام إلى فريق العمل إيمانا بطاقاتهم وقدراتهم.

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