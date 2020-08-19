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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر للطيران تسير أول رحلة سياحية إلى مطار طابا (صور)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:14 م
أول رحلة سياحية
أول رحلة سياحية إلى مطار طابا
محمود السعدي وفاتن غلاب
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قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، بتشغيل أول رحلة خاصة من مطار القاهرة إلى مطار طابا، وعلى متنها 200 راكب في الاتجاهين بطائرتها الجديدة من طراز الإيرباص A320Neo، حيث قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات السياحية لتسيير رحلتين أسبوعيًا، إلى طابا لنقل مجموعات سياحية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الحاليين.

يأتي هذا في أعقاب الزيارة، التي قام بها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، لمطار طابا الدولى للاطمئنان على أعمال التطوير ورفع كفاءة تشغيل المطار، ومتابعة منظومة الكاميرات الحرارية البالغ عددها (٤) كاميرات، والإرشادات الخاصة بالضوابط الاحترازية بالمطار، تمهيدًا لاستقبال الرحلات الجوية.

وفى إطار التسهيلات التي قدمتها وزارة الطيران المدني بمنح خصومات لشركات الطيران بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط، و٢٠% على رسوم الخدمات الأرضية تحفيزًا للسياحة الوافدة إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأكد الطيار محمد منار، أن هذه الخطوة تعد بداية قوية ومبشرة لعودة الحركة السياحية إلى المطارات المصرية تدريجيًا إلى سابق معدلاتها قبل أحداث Covid- 19، مشددًا على حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار فى تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحة وشركات الطيران، لتشجيع الرحلات السياحية إلى مدن الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية.
أول رحلة سياحية إلى مطار طابا
أول رحلة سياحية إلى مطار طابا
أول رحلة سياحية إلى مطار طابا
أول رحلة سياحية إلى مطار طابا
أول رحلة سياحية إلى مطار طابا
أول رحلة سياحية إلى مطار طابا
أول رحلة سياحية إلى مطار طابا
أول رحلة سياحية إلى مطار طابا

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