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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القمص سمعان السريانى يكتب: صورة القديسة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:47 م
القمص سمعان السريانى
القمص سمعان السريانى
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١- شفاعتها:
إن كنيستنا الأرثوذكسية تؤمن بشفاعة العذراء وطلبات قديسيها، بل وفى صلة مستمرة بالكنيسة المنتصرة فى السماء.
فالسيد المسيح معلمنا الأعظم قد شفى المفلوج من أجل إيمان الذين قدموه له «فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بنىّ مغفورة لك خطاياك» مت ٩: ٢.
وقائد المائة الذى طلب لأجل شفاء غلامه.. مت ٨
أيضًا فى عرس قانا الجليل عندما فرغ الخمر، قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر، فصيّر لهم الماء خمرًا، وكانت أولى معجزات السيد المسيح عند بدء خدمته، وهكذا أيضًا شفاعة السمائيين والقديسين عن الخليقة كلها.
٢- أيقونة السيدة العذراء:
تُوضع أيقونة السيدة العذراء الملكة تحمل السيد المسيح على يمين الهيكل «ناحية بحرى» يليها أيقونة البشارة.
ويعطيها الكاهن البخور بعد الأرباع الخشوعية أمام الهيكل، قائلًا: نعطيكِ السلام مع جبرائيل الملاك، قائلًا: السلام لكِ يا ممتلئة نعمة الرب معكِ.
٣- ألقاب العذراء:
والدة الإله، العذراء، القديسة، العروس النقية غير الدنسة، المنارة الذهب، القبة الثانية، شورية هارون، فخر جنسنا، المركبة الشاروبيمية، زينة نفوسنا، الحمامة الحسنة، ابنة صهيون، السماء الجديدة، جبل الله الدسم، الكرمة التى لم تشخ، الحاملة عنقود الحياة، كرسى الملك، قدس الأقداس، باب السماء، باب الحياة، مدينة الله الحى.. إلخ. وأشهر ما تُلقب به كلية الطهر:
والدة الإله أش ٧: ١٤ ولو١: ٣٥ و٤١، والملكة الحقيقية مز ٤٥: ٩، العذراء كل حين دائمة البتولية مت ٢: ٢٥، وأم النور وشفيعة البشرية لو ٢.
٤- أعياد العذراء مريم:
١- ميلادها ١ بشنس
٢- دخولها الهيكل ٣ كيهك
٣- مجىء العائلة المقدسة مصر ٢٤ بشنس
٤- حالة الحديد ٢١ بؤونة
٥- تكريس أول كنيسة لها ٢١ بؤونة
٦- نياحتها ٢١ طوبة
٧- إصعاد جسدها ١٦ مسرى
٨- ظهورها بالزيتون ٢٤ برمهات
٩- ظهورها بشبرا ١٦ برمهات

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