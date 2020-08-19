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مصر

«الاشتباك بالليزر».. ما هو «المايلز» الذي استخدمته القوات المسلحة فى «إصرار– 9»؟

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:45 م
المايلز
المايلز
أحمد عاطف
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كان لافتا للنظر استخدام مقاتلي إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية ما يعرف برماية "المايلز" خلال المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "إصرار– 9"، الثلاثاء، والذى شهده الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

لكن ما هو نظام "نظام المايلز" العسكري وأهميته ولماذا تستخدمه القوات المسلحة فى التدريبات؟

بحسب موسوعات العلوم العسكرية، فإن "المايلز" أو "الميلز" هو نظام الاشتباك بالليزر المتعدد والمتكامل MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) وهو نظام تدريب يوفر بيئة واقعية للمستخدمين المشاركين في التدريبات العسكرية كما يوفر محاكاة تكتيكية لتدخل إطلاق النار المباشر باستخدام رصاصات الليزر الآمنة.

ويتيح نظام "المايلز" لكل فرد ومركبة كشف للشعور بالضربات وإجراء تقييم للخسائر، وتقوم مرسلات الليزر الملحقة بالأفراد والمركبات المشاركة بمحاكاة المسافات الفعلية والقدرة القتالية لأنظمة الأسلحة بدقة عالية جدًا.

ويُستخدَم "المايلز" من قبل الجيش الأمريكي لخلق بيئة التدريب الأقرب إلى الواقع قدر الإمكان حيث يشتمل هذا النظام على مرسلات ليزر مشفرة لمحاكاة الرصاص، وعندما يضرب الليزر جهاز الإستشعار على جندي ينتج إحدى الحالتين إما صوت "صفارة" قصيرة للإبلاغ عن جرح أو صوت "صفارة" طويلة للدلالة على حالة قتل كما يوفر "المالَيلز" وسائل لمحاكاة آثار القنابل، ويعد من أكثر وسائل التدريب أمانًا لإستخدامه ذخائر غير قاتلة يمكن تفعيلها فقط عن طريق أجهزة استشعار ومستقبلات نفس النظام.

كما يُستخدَم نظام "المَايلز" من قبل الجنود من مستوى الفرقة وحتى مستوى اللواء خلال تدريبات قوة مقابل قوة لمحاكاة إطلاق وتأثير ذخائر أنظمة الأسلحة الحقيقية بما في ذلك دبابات أبرامز إم 1 ومركبة المشاة القتالية برادلي وناقلة الجنود المدرعة إم 113 والمركبات الأخرى غير المطلقة للنيران. كما يحاكي الأسلحة المضادة للدروع والمدافع الرشاشة والبنادق.

وتستخدمه القوات المسلحة لعدة دول بعض تلك الدول قامت بشراءه أو مُنح إليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المصنعة ومن تلك الدول: صربيا، وروسيا، ومصر. كما تستخدم كل من الهند، والمكسيك، والنرويج، وسويسرا، وتايلاند، وألمانيا أنظمتها التدريبية الخاصة بها والشبيهه بنظام مَيلز.

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