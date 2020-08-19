رسالة لحماس: إسرائيل تضع "السنوار" على رأس قائمة الاغتيالات

ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس تلقت تحذيرا من إسرائيل بشأن إمكانية معاودة سياسة الاغتيالات لعدد من قيادات الحركة لضلوعهم في تأجيج الأوضاع، وأفادت مصادر فلسطينية أن على رأس القائمة التي حددها الجانب الإسرائيلي زعيم حماس في غزة يحيى سنوار ورئيس كتائب القسام مروان عيسى.وأضاف أن حماس تلقت هذا التحذير بتهديد مقابل وهو أنه اذا ما حدث ذلك فإنه سيكون بمثابة قطع خط الرجعة أو الاتفاق، وأن في جعبة الحركة ما من شأنه أن يجعل إسرائيل تندم على خطوة من هذا القبيل.وفي غضون ذلك يستمر التوتر بين الجانبين على الحدود الجنوبية في الآونة الأخيرة، إذ تواصل حركة حماس إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل مسببة حرائق بالحقول، فيما يرد الجيش الإسرائيلي بشن غارات على أهداف تابعة للحركة في القطاع.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل بألا تضطر إسرائيل إلى خوض جولة أخرى من القتال في غزة، وحذر من أن إسرائيل جاهزة لجميع السيناريوهات.