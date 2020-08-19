مدبولى يستقل دراجته مع الشباب فى العلمين الجديدة (فيديو)

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، اليوم، في فعالية رياضية على كورنيش مدينة العلمين الجديدة بحضور عدد من الشباب، حيث كانوا يستقلون الدراجات.وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى بدءًا من يوم 28 أغسطس الجاري، بعد توقف شعائرها منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.