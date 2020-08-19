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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدبولى يستقل دراجته مع الشباب فى العلمين الجديدة (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:45 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
سناء إسماعيل
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شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، اليوم، في فعالية رياضية على كورنيش مدينة العلمين الجديدة بحضور عدد من الشباب، حيث كانوا يستقلون الدراجات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى بدءًا من يوم 28 أغسطس الجاري، بعد توقف شعائرها منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.
مدبولى يستقل دراجته مع الشباب فى العلمين الجديدة (فيديو)
مدبولى يستقل دراجته مع الشباب فى العلمين الجديدة (فيديو)
مدبولى يستقل دراجته مع الشباب فى العلمين الجديدة (فيديو)
مدبولى يستقل دراجته مع الشباب فى العلمين الجديدة (فيديو)
مدبولى يستقل دراجته مع الشباب فى العلمين الجديدة (فيديو)
مدبولى يستقل دراجته مع الشباب فى العلمين الجديدة (فيديو)
مدبولى يستقل دراجته مع الشباب فى العلمين الجديدة (فيديو)
مدبولى يستقل دراجته مع الشباب فى العلمين الجديدة (فيديو)

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