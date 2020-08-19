محمود نفادى: انتخابات «الشيوخ» نجحت رغم ارتفاع الحرارة وكورونا

قال الكاتب الصحفي محمود نفادي، إنه رغم كل الظروف التي أحاطت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 سواء ارتفاع درجة حرارة الجو أو جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنها شهدت نجاحًا كبيرًا.وأشاد نفادي، خلال برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، بالدولة المصرية ومؤسساتها التي أجرت الانتخابات وفقًا لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وسط متابعة عالمية وعربية، ولم يتم رصد أي أخطاء.وتابع أن كل الأمور التي جرت في انتخابات مجلس الشيوخ، تؤكد أن الدولة تسير في طريق صحيح، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على متابعة معايير الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى أن البعض كان يردد أن الأمور تم حسمها، ولكن كل هذه ادعاءات باطلة بعد الإعلان عن 26 مقعدًا في 14 محافظة ستجرى انتخابات الإعادة، وهو ما يؤكد مصداقية وشفافية الانتخابات.واستكمل أن الأصوات الباطلة جاءت بسبب اتساع الدوائر الانتخابية، مع ضرورة انتخاب 8 مرشحين، وهو أمر صعب للغاية على الناخب المصري الذي لم يتعود على ذلك، وهو على عكس ما سيحدث في مجلس النواب الذي يشهد ترشح اثنين أو ثلاثة على الأكثر في الدائرة الواحدة.