جابر طايع يكشف شرطين لفتح الزوايا للصلاة

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه سيتم توفير كمامة وسجادة في المساجد في حالة عدم وجودها مع المصلين.وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الزوايا مغلقة لكن إذا وجدت زاوية ليس بجوارها مسجد وكان لها إمام وخطيب مكافأة وطاقم عمال، سيتم فتحها.وبالنسبة لصلاة الجمعة، شدد طايع، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وناشد المصلين بأن يكون لديهم نوع من الإيثار، مردفا: "لن يمنع أحد من الصلاة نتمنى أن يكون هناك إيثار من لديه مناعة ضعيفة عليه أن يصليها ظهرا في بيته وستحسب في ميزان حسناته".ولفت إلى أن دور المناسبات ما زالت معلقة وصلاة الجنازة معلقة، ودورات المياه مغلقة لن تفتح.