«فودافون» تتيح تدريبًا صيفيًا لطلبة الجامعة والعمل من المنزل

أعلنت شركة "فودافون مصر"، شبكة المحمول الأولى في مصر، عن استمرارها تقديم برنامج التدريب الصيفي لتطوير القدرات الرقمية للشباب في مجال التقنيات الحديثة والمتقدمة.يأتي ذلك في إطار توجه فودافون الاستراتيجي للاستثمار في الكوادر الشبابية، وتنمية قدرات الموهوبين والمبدعين في المهارات الرقمية، وهو ما يخدم عملية التحول الرقمي، التي تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وفودافون.ونظرًا للظروف الحالية قامت الشركة بتقديم البرنامج التدريبي الصيفي لهذا العام افتراضيًا، ما يعكس التزام فودافون بدورها في تمكين المواهب الشابة من تطوير مهاراتها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتعتبر تلك المرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، حيث سيتم تدريب 70 من طلبة الجامعات.واعتمدت الشركة في تصميمها لهذا البرنامج الافتراضي على أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، حيث يتيح للطلاب فرصة للتسجيل وتلقي البرنامج من خلال الموقع الرسمي، كما يمنح الطلاب المتميزين فرصة العمل على مشروعات متنوعة، يتم تحديدها من قبل فريق العمل المسئول عنهم، ليتم إنجازها وإتمام المهام المطلوبة افتراضيًا من المنزل، بدون الحاجة للتواجد الفعلي بمقر الشركة، كما يحصل الطلاب على إمكانية التواصل والتعامل مع فريق العمل، ومناقشة وإتمام المهام والمشروعات الرقمية من المنزل طوال فترة التدريب، والتي تسهم في تأهيل هؤلاء الطلبة للحصول على وظائف رقمية أو تعتمد على التقنيات الحديثة.وأعربت نجلاء قناوي رئيس قطاع الموارد البشرية في شركة فودافون مصر، عن اهتمام الشركة بتدريب الكوادر الشابة من طلبة الجامعات، وإعدادهم ليتمكنوا من تلبية متطلبات سوق العمل والوظائف المستقبلية، لافتة إلى أهمية الاستثمار في هذه البرامج التدريبية التي تنمي لديهم القدرة على التواصل والتفكير ضمن فريق وطرح الأفكار المبتكرة.