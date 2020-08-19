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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مدبولي يعطي إشارة البدء لانطلاق الفعالية الرياضية الأولى بالعلمين الجديدة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:45 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام بمدينة العلمين الجديدة، عقب انتهاء اجتماع لجنة إدارة أزمة "كورونا".

وأطلقت الفعالية الرياضية من أمام مقر مجلس الوزراء بالمدينة، وحتى منطقة الملاعب بالكورنيش، بحضور عدد من الوزراء والشباب، بمشاركة مدبولي في سباق الدراجات، ثم لعب كرة طائرة، وكرة قدم.

وقال رئيس الوزراء، إن إقامة هذه الفعالية الرياضية بمدينة العلمين الجديدة لها أكثر من هدف؛ فهي من جانب تبعث برسالة للمواطنين المصريين بأهمية ممارسة الرياضة، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، فضلا عن كونها تساعد على تقليل الوزن، وتحفز الإنسان نحو مزيد من العمل، ومن ناحية أخرى يدعم هذا الحدث الرياضي عملية الجذب السياحي، كما يسوق للمشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة لدفع الشباب نحو استدامة ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يعتمد في استراتيجيته لبناء الإنسان المصري على محور الرياضة إلى جانب محاور التعليم والصحة.

من ناحيته، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الفعالية تتضمن مسابقات: "الرياضة للجميع"، وينفذها الاتحاد المصري للرياضة للجميع، و"سباق ركوب الدراجات"، و"كرة طائرة شاطئية"، و"كرة قدم خماسي شاطئية"، و"كرة السرعة"، و"استريت ورك أوت".

وأثنى وزير الشباب والرياضة، على الجهود والاستعدادات التي قامت بها "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" التي أشرفت على تنفيذ الفعالية، وكذلك التنظيم للمهرجان الرياضي، والذي كان له عظيم الأثر في نقل صورة واقعية عن حجم إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.

كما شهدت مدينة العلمين الجديدة على هامش الحدث الرياضي انطلاق فعاليات شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٣ ولأول مرة من المدينة بمشاركة أكثر من ١٥ ألف رياضي، يمثلون عددا من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.

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