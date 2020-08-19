خالد عكاشة: مجلة «تقديرات مصرية» يحررها شباب جاد

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، والمدير العام لمجلة تقديرات مصرية، إن المجلة تضم موضوعات مهمة وقضايا تناقش جوانب تهم مصر، تدل على أن مصر بها شباب متميز قادر على الإنتاج يدل على أن مصر قادمة.ولفت "عكاشة"، خلال ندوة مناقشة مجلة "تقديرات مصرية"، المنعقدة بمكتبة القاهرة، إلى أنها نصف شهرية، يقوم على تحريرها مجموعة من الشباب الجادين الذين قاموا بجهد كبير.وأضاف: "كلمتي تقتصر خلال الحضور على شكر زملائي القائمين على هذا الإصدار الرائع الذي يناقش موضوعات مهمة تفيد صناع القرار في مصر، والذي يتمحور حول مكانة مصر في عيون العالم".