فقيه دستورى: التعيينات فى «الشيوخ» لا ترتبط بإعادة الانتخابات

قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، تجرى في موعدها على المقاعد الفردية، موضحا أن الأعضاء الذين سيتم تعيينهم من قبل الرئيس يمكن تعيينهم قبل الإعادة أو بعدها، ولا يوجد رابط بينهما.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن الإعلان عن التعيينات يجب أن يكون قبل انعقاد أول اجتماع لمجلس الشيوخ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.ولفت إلى أن مجلس النواب الحالي يملك مباشرة اختصاصاته ومشروعات قوانينه.