وفاة عازف الكمان حسين جلال بذبحة صدرية

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وفاة عازف الكمان حسين جلال، إثر ذبحة صدرية مفاجئة.وكتبت "نادية" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نقول إلا ما يرضي الله بالفعل كانت صدمة لي ربنا يرحمك ويجعل أدبك ورُقيك وأخلاقك الكريمة في ميزان حسناتك ويصبر زوجتك ويتولى أولادك برحمته وبرعايته".وتابعت: "انتقل إلى رحمة الله عازف الكمان الخلوق حسين جلال وهو مصري مقيم في الكويت وتوفي في الكويت إثر ذبحة صدرية ودفن في الكويت وكما قيل لي في لمح البصر شعر بتعرق وبتعب ذهب المستشفى توفاه الله.. ربي يسعدك في دار الحق أسألكم الفاتحة والدعاء.. عظم الله أجركم".